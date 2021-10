Green pass a lavoro dal 15 ottobre: pronta la bozza del nuovo decreto sui controlli (Di martedì 12 ottobre 2021) Il conto alla rovescia è iniziato da giorni: venerdì 15 ottobre scatta l'obbligo del Green pass per entrare nei luoghi di lavoro per tutti i dipendenti pubblici e privati fino al 31 dicembre quando ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 ottobre 2021) Il conto alla rovescia è iniziato da giorni: venerdì 15scatta l'obbligo delper entrare nei luoghi diper tutti i dipendenti pubblici e privati fino al 31 dicembre quando ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - Loianna22 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Insomma.... I VIP si fanno i Green Pass comprando i medici che registrano false vaccianzioni. Poi ci sono i Pass sul… - dawsoncri : RT @borghi_claudio: Noto con piacere che dopo mesi di mutismo ASSOLUTO del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green pas… -