Green Bond Unione europea: cosa sono, come funzionano e cosa finanziano (Di martedì 12 ottobre 2021) Ordini record per il primo Green Bond emesso dalla commissione europea , l'obbligazione destinata ad alimentare il piano di recovery Next Generation EU. La prima emissione, un Bond a 15 anni con ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 ottobre 2021) Ordini record per il primoemesso dalla commissione, l'obbligazione destinata ad alimentare il piano di recovery Next Generation EU. La prima emissione, una 15 anni con ...

24finanza : Ue: al via primo maxi green bond da 12 miliardi, ordini 10 volte l’offerta - IlMontanari : Il #greenbond della Ue fa il pieno sui mercati. Maxi richiesta per l'emissione da 12 miliardi - PaoloBMb70 : RT @MilanoFinanza: L'Ue colloca il più grande green bond della storia, richieste per oltre 135 miliardi - Ticinonline : I “green bond” dell'Unione Europea sono un successo inaspettato #greenbond - iltelegrafista : L'Ue colloca il più grande green bond della storia, richieste per oltre 135 miliardi. -