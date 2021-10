Graziani: ”Napoli-Torino? Può succedere di tutto” (Di martedì 12 ottobre 2021) Graziani: ”La gara è difficile ma se il Napoli continua a giocare così bene per il Toro sarà difficile che possa portare un risultato a casa” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Francesco Graziani, allenatore, per parlare del Napoli, delle difficioltà che la squadra azzurra potrebbe incontarre contro il Torino, di Osimhen e di altro. Queste le sue parole: SULLA SERIE A “Serie A? Se il buongiorno si vede dal mattino ne vedremo delle belle. Questo può essere l’anno del Napoli in chiave Scudetto. Volere è potere, quindi una squadra non dev’essere superficiale ma convinta delle proprie potenzialità. Mai come quest’anno il Napoli potrebbe farcela. L’unica preoccupazione è quando vanno via quei 3-4 giocatori, poi sei messo male. ... Leggi su retecalcio (Di martedì 12 ottobre 2021): ”La gara è difficile ma se ilcontinua a giocare così bene per il Toro sarà difficile che possa portare un risultato a casa” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Francesco, allenatore, per parlare del, delle difficioltà che la squadra azzurra potrebbe incontarre contro il, di Osimhen e di altro. Queste le sue parole: SULLA SERIE A “Serie A? Se il buongiorno si vede dal mattino ne vedremo delle belle. Questo può essere l’anno delin chiave Scudetto. Volere è potere, quindi una squadra non dev’essere superficiale ma convinta delle proprie potenzialità. Mai come quest’anno ilpotrebbe farcela. L’unica preoccupazione è quando vanno via quei 3-4 giocatori, poi sei messo male. ...

Advertising

Enzovit : Graziani: ''Napoli-Torino? Può succedere di tutto'' - ilnapolionline : Graziani: 'Può essere l'anno del Napoli, ma senza quei 3 a gennaio...' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Graziani: 'Scudetto? Può essere l'anno del Napoli, Match Analysis in Serie A? Si buttano i soldi dalla fin… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Graziani: 'Scudetto? Può essere l'anno del Napoli, Match Analysis in Serie A? Si buttano i soldi dalla fin… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Graziani: 'Scudetto? Può essere l'anno del Napoli, Match Analysis in Serie A? Si buttano i soldi dalla fin… -