Graziani | “Coppa d’Africa | Napoli messo malissimo E’ una stronxxxa”

Ciccio Graziani a Radio Marte parla del Napoli che perderà calciatori importanti a gennaio, quando è in programma la Coppa d'Africa. Gli azzurri cederanno giocatori come Osimhen, Koulibaly, Ounas e Anguissa, ovvero calciatori importantissimi per Luciano Spalletti. Attualmente Ounas è fermo per infortunio, ma anche l'algerino, che non è stato utilizzato moltissimo, resta una risorsa per il tecnico del Napoli. De Luarentiis sta provando a bloccare i giocatori in Coppa d'Africa, ma sarà molto difficile spuntarla. Al momento il Napoli dovrà cedere i calciatori per la Coppa d'Africa e secondo Ciccio Graziani non "fermare il campionato è una stronzata. non se ne rendono conto i cervelloni di UEFA e FIFA.

