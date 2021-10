Grande Fratello Vip, Raptus di follia finisce malissimo. Signorini nei guai, cosa non hanno mandato in onda (Di martedì 12 ottobre 2021) Notte di bagordi alla casa del Grande Fratello Vip dove qualcuno, in preda all’alcool e all’euforia, ha preso coraggio e ha tentato l’approccio con Soleil Sorge. Si tratta di Nicola Pisu che nella puntata di venerdì sera ha scampato l’eliminazione. E’ sin dal suo ingresso che il ragazzo ha mostrato interesse nei confronti della donna più chiacchierata della casa. Ma soltanto stanotte ha provato seriamente a baciarla. Tutto è successo nel corso di una festa organizzata per il compleanno di Manila. La consolle di Jo Squillo è stata messa in moto e i coinquilini si sono dati a danze canti e allegria. Soleil Sorge ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip era sicuramente tra le più attive. Ha passato l’intera serata ballando senza frenarsi mai. Un atteggiamento che è stato ovviamente invitante per Nicola Pisu. ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Notte di bagordi alla casa delVip dove qualcuno, in preda all’alcool e all’euforia, ha preso coraggio e ha tentato l’approccio con Soleil Sorge. Si tratta di Nicola Pisu che nella puntata di venerdì sera ha scampato l’eliminazione. E’ sin dal suo ingresso che il ragazzo ha mostrato interesse nei confronti della donna più chiacchierata della casa. Ma soltanto stanotte ha provato seriamente a baciarla. Tutto è successo nel corso di una festa organizzata per il compleanno di Manila. La consolle di Jo Squillo è stata messa in moto e i coinquilini si sono dati a danze canti e allegria. Soleil Sorge ieri sera nella casa delVip era sicuramente tra le più attive. Ha passato l’intera serata ballando senza frenarsi mai. Un atteggiamento che è stato ovviamente invitante per Nicola Pisu. ...

