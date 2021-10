Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021)non finisce di sorprendere all’interno della Casa delVip 6. Nelle scorse ore, come sappiamo, la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo si era scagliata contro Nicola Pisu e Miriana Trevisan per un “presunto” bacio a stampo che i due si erano scambiati durante la notte. L’ex ragazza di Non è la Rai ha negato in tutti i modi il fatto, tanto da far esplodere laaffermando, dinanzi a tutti, di non poterne più di avere all’interno della casa persone false. Naturalmente, la questione non poteva passare in sordina ed è stata oggetto di discussione nella puntata di lunedì 11 ottobre con le precisazioni dei protagonisti. Se per Miriana Trevisan si è trattato solo ed esclusivamente di un semplice bacio a stampo scherzoso e non di un vero e proprio bacio, per la ...