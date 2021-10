Grande Fratello Vip 6, Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro: “Per te ci sarò sempre” (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo Amoruso ha mandato un commovente video messaggio a Manila Nazzaro che giovedì ha festeggiato il compleanno nella casa del Grande Fratello Vip 6. Lorenzo Amoruso ha inviato un commovente video messaggio a Manila Nazzaro, trasmesso nella puntata dell'11 ottobre del Grande Fratello Vip 6: l'ex calciatore ha voluto fare gli auguri alla sua compagna che giovedì ha compiuto 44 anni e, ricordando la perdita del loro bambino, ha ribadito che lui sarà sempre al suo fianco. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno partecipato a Temptation Island 2020, dove sono stati la coppia più amata dai telespettatori. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021)ha mandato un commovente video messaggio ache giovedì ha festeggiato il compleanno nella casa delVip 6.ha inviato un commovente video messaggio a, trasmesso nella puntata dell'11 ottobre delVip 6: l'ex calciatore ha voluto fare gli auguri alla sua compagna che giovedì ha compiuto 44 anni e, ricordando la perdita del loro bambino, ha ribadito che lui saràal suo fianco.hanno partecipato a Temptation Island 2020, dove sono stati la coppia più amata dai telespettatori. ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - tahdenIento : RT @M4rt1niSlut: Intanto al Grande Fratello albanese se la spassano ?? #GFvip - mywolf8_ : @_Dinozio ?????????????? Ma non solo lei..ma la tettona L'hai vista Che vergogna..strapparsi di tutto per il pirla di turn… -