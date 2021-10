Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Isa sulla nona puntata

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oh raga ma sta storia di Lulù Selassié inizia a diventare seriamente inquietante, eh. Cioè abbiamo riso, abbiamo giocato, ci abbiamo scherzato su, ma man mano che i giorni passano la situazione inizia ad avere tratti sempre più allarmanti. Fino ad ora avevo sempre un po’ diviso le colpe nel senso che se è vero che Lulù è appiccicosa, morbosa e via discorrendo, era altrettanto vero che fino alla settimana scorsa Manuel Bortuzzo si manteneva sul vago, era un po’ tipo ‘non voglio storie pesanti, voglio vivermi la cosa alla leggera‘, però se la viveva, tanto che la lingua in bocca alla princi la infilava lui, non certo io. Adesso, però, le cose sono cambiate e negli ultimi giorni Manuel, probabilmente arrivato ai livelli massimi di esasperazione, è stato per la prima volta chiaro e netto, a tratti quasi ‘cafone’ con Lulù pur di farle entrare in testa il concetto che non vuole andare ...

Al soldo di Lino ( Giordano De Plano , Zero ), una sorta diadottivo maggiore perché ... Ma, soprattutto, ilpotere di Christian attira l'attenzione di Lino: non solo perché lui non può ...In studio è poi intervenuto Fabrizio Cerusico , il medico che ha in cura l'ex concorrente del: 'La prevenzione non è uno slogan, è una cosa molto seria. Carolina è stata molto eroica, ...GF Vip, Davide Silvestri viene allo scoperto: "Nominerò Raffaella Fico finché non uscirà" Davide Silvestri, dal primo giorno in cui ha messo piede nella ...È un nuovo giorno nella Casa del Grande Fratello. I primi a svegliarsi sono Giucas, Katia e Alex che fanno colazione in veranda commentando gli eventi della puntata di ieri, lunedì 11 ottobre. In part ...