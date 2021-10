Grande Fratello Vip 6 | l’incontro tra Miriana Trevisan e Pago | “Il tuo ex marito è fiero di te” video

(Di martedì 12 ottobre 2021) Durante la nona puntata del ‘Vip 6‘,ha incontrato l’exa cui la showgirl è stata legata, tra alti e bassi, per sei anni: Abbiamo vinto comunque perché abbiamo un bambino meraviglioso che amiamo alla follia. Il musicista sardo, già concorrente della quarta edizione del reality di Canale 5, ha rivolto parole dolci nei confronti dell’ex moglie con cui ha mantenuto, negli anni, rapporti molto cordiali da buoni amici: Stai spaccando tutto. Sei grandiosa. Te lo sta dicendo tutta la tua famiglia. Tua mamma ti ricorda che ti ama da impazzire. Nicola ti ama all’infinito. Stai facendo un percorso bellissimo. Devi stare bene, sorridere, ballare. Quando balli sei un angelo, te lo disse anche Mike Bongiorno. Sei fantastica, vai avanti così. Se ...

... un poliziotto che si intrufola all'interno del gioco per cercare notizie sulscomparso ... Il suo rimpianto piùè stato perciò quello di non avere avuto possibilità di legare con gli ...Il popolo del web boccia Sophie Codegoni protagonista, durante la nona puntata delVip 2021 , di uno scontro con Soleil Sorge. Tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne sono volate parole pesanti nel corso della quale Soleil ha accusato Sophie di avere un copione ...Le due più ammirate della casa almeno a livello fisico sono finalmente ai ferri corti. Era già tutto preannunciato ancora prima che entrassero che Sophie Codegoni e Soleil Sorgè avrebbero litigato ed ...Durante il GF VIP Party, l'appuntamento digital-only dedicato al commento live di Grande Fratello Vip, si è consumata una piccola lite tra Akash Kumar e Gaia Zorzi Foto: Ufficio ...