Grande Fratello Vip 6 | la fidanzata di Amedeo Goria è incinta? Le sue parole

(Di martedì 12 ottobre 2021) Al “Vip 6”,è stato protagonista di un confronto con laVera Miales che gli ha rivelato di non aspettare un bambino. Venerdì scorso, durante il consueto appuntamento serale con il “Vip 6”, adè stato mostrato un video contenente una puntata di “Pomeriggio Cinque”, durante L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - RaiUno : Dal 13 ottobre il grande cinema ti aspetta su Rai1. Prendete nota ?? ??Tutta un'altra vita ??Appena un minuto ??Tutto… - AndreaDianetti : Ho appena girato su canale 5 e c'è una vestita da sposa che cerca un commercialista nella casa del grande fratello.… - Kikyo91 : 2021 e il grande fratello fa ancora tendenza su twitter....che disagio. - blogtivvu : La nuova strategia (vincente) di Davide Silvestri dopo la nomination al Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Come ogni lunedì, anche ieri, lunedì 11 ottobre, prima della diretta della nona puntata delVip 2021 , Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno condotto una nuova puntata del GF Vip party con cui, insieme a diversi ospiti, hanno commentato le ultime dinamiche della casa di Cinecittà. ...Di mariaritagagliardi - 12/10/2021 Al 'Vip 6', Amedeo Goria è stato protagonista di un confronto con la fidanzata Vera Miales che gli ha rivelato di non aspettare un bambino. Venerdì scorso, durante il consueto appuntamento ...Al "Grande Fratello Vip 6", Amedeo Goria è stato protagonista di un confronto con la fidanzata Vera Miales che gli ha rivelato di non aspettare un bambino.Al di fuori della Casa del "Grande Fratello Vip" il papà di Manuel, Franco Bortuzzo, ha pubblicato due post molto discussi sui social.