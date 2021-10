Google vuole il primato sulle breaking news e lancia Big Moments | ecco come funziona

Leggi su computermagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021), con l’uscita di Bigsfidare Twitter nella copertura dellein tempo reale. Big, la nuova futura feature dipr le notizie in tempo reale – Computermagazine.itStando alle ultime notizie riportate da Bloomberg,starebbe sperimentando nuovi metodi per visualizzare e portare all’attenzione principale dei suoi utenti tutte le notizie e quei contenuti che si riferiscono ad avvenimenti che si stanno svolgendo in tempo reale, in quel preciso momento, che hanno un forte impatto mediatico e di cui la genteseguire gli sviluppi in diretta. Push decisamente seguite elo sa. L’iniziativa viene chiamata dai piani alti dicon la dicitura ...