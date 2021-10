Giustizia, Capitano Ultimo: “Nasce Ultimo tv ed il pub della legalità” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sta Nascendo il ‘Pub della legalità’, un luogo di incontro, di scambio culturale, dove poter ordinare i piatti che portano il nome dei caduti. Forze dell’Ordine, magistrati, giudici, uomini comuni, in ricordo delle vittime, perché noi non dimentichiamo chi ha lottato per le nostre vite ed è caduto in battaglia”. Così Sergio De Caprio, Capitano Ultimo racconta del nuovo progetto che prenderà vita prossimamente presso l’Associazione Volontari Capitano Ultimo, in Via Tenuta della Mistica 55 a Roma “Questa iniziativa è solo una delle tante che stiamo mettendo in campo insieme ad Ambrogio Crespi, con cui faremo anche Ultimo Tv, una televisione in streaming dedicata ai temi ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) “Stando il ‘Pub’, un luogo di incontro, di scambio culturale, dove poter ordinare i piatti che portano il nome dei caduti. Forze dell’Ordine, magistrati, giudici, uomini comuni, in ricordo delle vittime, perché noi non dimentichiamo chi ha lottato per le nostre vite ed è caduto in battaglia”. Così Sergio De Caprio,racconta del nuovo progetto che prenderà vita prossimamente presso l’Associazione Volontari, in Via TenutaMistica 55 a Roma “Questa iniziativa è solo una delle tante che stiamo mettendo in campo insieme ad Ambrogio Crespi, con cui faremo ancheTv, una televisione in streaming dedicata ai temi ...

