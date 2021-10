Giulini | «Ricevere il Collare d’oro è straordinario ci onora e sprona a fare sempre meglio»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le dichiarazioni di Tommasoin occasione della cerimonia delassegnato al Cagliari Il Presidente del Cagliari Tommasoha ringraziato il Coni per aver deciso di premiare il club rossoblù con il prestigioso. Ecco le sue parole. «Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione, quella del presidenterio Luigi Riva e di tutta la società Cagliari Calcio, insieme alla forte gratitudine che rivolgiamo al CONI per questo prestigioso riconoscimento. Ilal Merito Sportivo è un traguardo importante del nostro sport ai più alti livelli, riceverlo è qualcosa diche ci...

Le dichiarazioni di Tommaso Giulini in occasione della cerimonia del Collare d'Oro assegnato al Cagliari Il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha ringraziato il Coni per aver deciso di premiare i ...