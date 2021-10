Giro d’Italia 2022, possibile percorso: grande partenza dalle Marche, poi la Sicilia? Montagne tra Dolomiti e Valle d’Aosta (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Giro d’Italia 2022 potrebbe partire dalle Marche. Questa è la grande indiscrezione fatta da Beppe Conti durante la puntata di Radiocorsa, trasmissione di RaiSport. L’apprezzato giornalista ha regalato alcune chicche riguardo al possibile percorso della prossima Corsa Rosa, ma permane comunque grande incertezza come avevamo già riportato qualche settimana fa e questa volta appare più difficile che mai anticipare anche per sommi capi quello che sarà il tracciato della prima corsa a tappe di tre settimane della stagione. Si vocifera dunque di un possibile via dal Centro, per poi magari dirigersi verso la Sicilia e successivamente risalire lo Stivale. Sempre molto viva, però, anche la possibilità di una ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilpotrebbe partire. Questa è laindiscrezione fatta da Beppe Conti durante la puntata di Radiocorsa, trasmissione di RaiSport. L’apprezzato giornalista ha regalato alcune chicche riguardo aldella prossima Corsa Rosa, ma permane comunqueincertezza come avevamo già riportato qualche settimana fa e questa volta appare più difficile che mai anticipare anche per sommi capi quello che sarà il tracciato della prima corsa a tappe di tre settimane della stagione. Si vocifera dunque di unvia dal Centro, per poi magari dirigersi verso lae successivamente risalire lo Stivale. Sempre molto viva, però, anche la possibilità di una ...

