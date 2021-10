Giro del Veneto 2021, il percorso ai raggi X. Tracciato vallonato che potrebbe premiare le ruote veloci. Decisivo lo strappo di Roccolo (Di martedì 12 ottobre 2021) Siamo entrati nell’ultima settimana di corse in terra italiana per questa stagione e il calendario propone una grande novità rispetto alle ultime stagioni. Dopo nove anni di assenza torna infatti in calendario il Giro del Veneto, corsa nata nel 1909 e giunta alla sua 84esima edizione. percorso Giro DEL Veneto 2021 Partenza da Cittadella per un Tracciato di 168.8 km che attraverserà la provincia di Vicenza per arrivare sul traguardo posto nella suggestiva Piazza Prato della Valle a Padova. Il Tracciato si presenta vallonato ma non eccessivamente duro. Dopo i primi 50 chilometri di sostanziale pianura, i corridori affronteranno la prima asperità, uno strappo di 1100m con punte al 14% fino al Santuario della Madonna di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Siamo entrati nell’ultima settimana di corse in terra italiana per questa stagione e il calendario propone una grande novità rispetto alle ultime stagioni. Dopo nove anni di assenza torna infatti in calendario ildel, corsa nata nel 1909 e giunta alla sua 84esima edizione.DELPartenza da Cittadella per undi 168.8 km che attraverserà la provincia di Vicenza per arrivare sul traguardo posto nella suggestiva Piazza Prato della Valle a Padova. Ilsi presentama non eccessivamente duro. Dopo i primi 50 chilometri di sostanziale pianura, i corridori affronteranno la prima asperità, unodi 1100m con punte al 14% fino al Santuario della Madonna di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'annuncio della Lego: via dai giocattoli gli 'stereotipi di genere'. Secondo un sondaggio del gigante danese, il 7… - stefanoepifani : Il problema non è che #Youth4Climate proponga un irrealizzabile stop ai combustibili fossili al 2030, ma che i lead… - lauren__canary : RT @artvhazza: cioè jesy ha fatto un documentario dove parlava del fatto che era presa in giro, mentre ora prende lei in giro in una live c… - marco50419079 : @MaldiniLos Non lo pensiamo, però pensiamo lo stia offrendo in giro e strappare ingaggio e commissioni alte. Certa… - giorgiomaresi : RT @Vito68122235: E' intile che ci prendiamo in giro il fascismo in Italia e' scomparso ormai da decenni , la Costituzione e' stata gia' ca… -