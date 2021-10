Giovanni Malagò: “Atleti no vax in Italia? Che io sappia non ce ne sono” (Di martedì 12 ottobre 2021) Per il CONI e per Giovanni Malagò sono giorni di celebrazioni, inaugurazioni, ma anche di futuro e idee. Intervenuto questa mattina con la stampa, dopo la cerimonia dei Collari d’Oro 2020 tenutasi a Milano, il numero uno dello sport Italiano si è soffermato a parlare del tema sanitario riguardante gli Atleti, in particolare quelli che saranno di scena ai Giochi Invernali di Pechino 2022. “Se ci sono Atleti no vax? Che io sappia no, sinceramente. Quantomeno non mi risulta. Sicuramente tutto quello che ha a che fare con il nostro mondo sarebbe emerso, le regole per i Giochi di Tokyo sia che per i prossimi Giochi Invernali di Pechino erano e sono chiare”. Un Malagò tanto telegrafico quando deciso nelle sue dichiarazioni. ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Per il CONI e pergiorni di celebrazioni, inaugurazioni, ma anche di futuro e idee. Intervenuto questa mattina con la stampa, dopo la cerimonia dei Collari d’Oro 2020 tenutasi a Milano, il numero uno dello sportno si è soffermato a parlare del tema sanitario riguardante gli, in particolare quelli che saranno di scena ai Giochi Invernali di Pechino 2022. “Se cino vax? Che iono, sinceramente. Quantomeno non mi risulta. Sicuramente tutto quello che ha a che fare con il nostro mondo sarebbe emerso, le regole per i Giochi di Tokyo sia che per i prossimi Giochi Invernali di Pechino erano echiare”. Untanto telegrafico quando deciso nelle sue dichiarazioni. ...

