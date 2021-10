Giovanni Lombardi premiato dalla Bocconi. Recupero e tutela dei monumenti, Tecno azienda modello (Di martedì 12 ottobre 2021) La Bocconi premia il mecenatismo made in Napoli. Giovanni Lombardi, fondatore di Tecno, e presidente dell’Advisory board del museo e bosco di Capodimonte, riceverà un riconoscimento speciale per “l’azione incessante di Recupero e sostegno del patrimonio culturale italiano”: attività portata avanti attraverso la sua azienda, alla quale si devono mostre come quelle, a Capodimonte, dedicate a Picasso e Caravaggio; oppure il progetto Rivelazioni di Borsa italiana “che ha permesso – si legge nella motivazione – il restauro di opere fra cui quella di Tiziano che ha accolto le delegazioni per il primo incontro dei ministri della cultura del G20 a luglio a Roma. E che ha dato linfa a progetti per le Catacombe di San Gennaro e per il San Carlo”. Il premio speciale Areté Arte e Cultura Banca ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Lapremia il mecenatismo made in Napoli., fondatore di, e presidente dell’Advisory board del museo e bosco di Capodimonte, riceverà un riconoscimento speciale per “l’azione incessante die sostegno del patrimonio culturale italiano”: attività portata avanti attraverso la sua, alla quale si devono mostre come quelle, a Capodimonte, dedicate a Picasso e Caravaggio; oppure il progetto Rivelazioni di Borsa italiana “che ha permesso – si legge nella motivazione – il restauro di opere fra cui quella di Tiziano che ha accolto le delegazioni per il primo incontro dei ministri della cultura del G20 a luglio a Roma. E che ha dato linfa a progetti per le Catacombe di San Gennaro e per il San Carlo”. Il premio speciale Areté Arte e Cultura Banca ...

Advertising

sara_strategy : RT @Gruppo_Tecno: ???? ???????????? ??????????´ ?????? ???? ?????????????????????? ???????????????????? Giovanni Lombardi riceve in Bocconi il premio Areté, riconoscimento confe… - Gruppo_Tecno : ???? ???????????? ??????????´ ?????? ???? ?????????????????????? ???????????????????? Giovanni Lombardi riceve in Bocconi il premio Areté, riconoscimento… - CorvinoSantino : @DinoGiarrusso @krudesky @virginiaraggi Non basta! Riconosci qualcuno in questa foto? Qui il Movimento entrava a Mo… - Silvia94581613 : RT @Massimo20_IT: Sapevate che il marmo può anche scorrere e bagnare? La Naiade del bresciano Giovanni Battista Lombardi lo dimostra, quan… - Brandtopia_it : RT @MakerFaireRome: Parliamo di #smartcity con Andrea Granelli di #Kanso, Bruno Lombardi di #DigitalSystemIntegrator, Giovanni Brianza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Lombardi Vinitaly, cinque consorzi bresciani alla Special Edition Da sinistra Lisa Bellocchi, Giovanni Mantovani, Gian Domenico Auricchio, Fabio Rolfi, Giovanna ... I vini lombardi hanno fatto registrare un +11,7% di export , "dentro un territorio - ha spiegato a ...

Tra politica e timori: i voti uguali per tutti dei dirigenti ospedalieri ... nessuna distinzione, restando in casa bergamasca, tra Maria Beatrice Stasi , dg del Papa Giovanni, ... Sarà così, forse, per certi aspetti, ma i lombardi e i bergamaschi sono usciti da un anno e mezzo ...

Giovanni Lombardi, l'imprenditore mecenate che esalta il patrimonio di Napoli Forbes Italia La Lombardia ritorna al Vinitaly I vini lombardi ( e bresciani) si presentano a Vinitaly Special Edition, in programma a Verona dal 17 al 19 ottobre.

Malcesine, croce di Wojtyla sul monte Baldo: indagato anche il sindaco Turbativa d’asta e falso in atto pubblico: queste le due ipotesi di reato con cui il pubblico ministero di Verona Gennaro Ottaviano ha chiuso nei giorni scorsi l’inchiesta partita qualche mese fa dall ...

Da sinistra Lisa Bellocchi,Mantovani, Gian Domenico Auricchio, Fabio Rolfi, Giovanna ... I vinihanno fatto registrare un +11,7% di export , "dentro un territorio - ha spiegato a ...... nessuna distinzione, restando in casa bergamasca, tra Maria Beatrice Stasi , dg del Papa, ... Sarà così, forse, per certi aspetti, ma ie i bergamaschi sono usciti da un anno e mezzo ...I vini lombardi ( e bresciani) si presentano a Vinitaly Special Edition, in programma a Verona dal 17 al 19 ottobre.Turbativa d’asta e falso in atto pubblico: queste le due ipotesi di reato con cui il pubblico ministero di Verona Gennaro Ottaviano ha chiuso nei giorni scorsi l’inchiesta partita qualche mese fa dall ...