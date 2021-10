Giorgia Meloni così davanti a una svastica: lo schifo di Vauro e Travaglio. Chi sono gli squadristi? | Guarda (Di martedì 12 ottobre 2021) Odio, sfregi, insulti. Questo in estrema sintesi il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Già, contro il "nemico" si usano sempre le maniere forti. Ma spesso, troppo spesso, si esagera. Lo ha sempre fatto, è il metodo di Marco-Manetta: infangare, denigrare, insultare l'avversario, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando ovviamente per Matteo Renzi. Per i grillini e Giuseppe Conte soltanto carezze, ma questo è un altro discorso. E ora, il nemico, è anche Giorgia Meloni. Già, troppo lanciata. Troppo forte nei sondaggi. E così ecco che si presenta il momento "propizio" per colpirla. Prima l'inchiesta di FanPage con quel retrogusto di polpetta avvelenata, poi i fatti di Roma dello scorso sabato con cui i Fratelli d'Italia non c'entrano nulla, ma tant'è. Il contesto è troppo "perfetto" per non sparare nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Odio, sfregi, insulti. Questo in estrema sintesi il Fatto Quotidiano di Marco. Già, contro il "nemico" si usano sempre le maniere forti. Ma spesso, troppo spesso, si esagera. Lo ha sempre fatto, è il metodo di Marco-Manetta: infangare, denigrare, insultare l'avversario, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando ovviamente per Matteo Renzi. Per i grillini e Giuseppe Conte soltanto carezze, ma questo è un altro discorso. E ora, il nemico, è anche. Già, troppo lanciata. Troppo forte nei sondaggi. Eecco che si presenta il momento "propizio" per colpirla. Prima l'inchiesta di FanPage con quel retrogusto di polpetta avvelenata, poi i fatti di Roma dello scorso sabato con cui i Fratelli d'Italia non c'entrano nulla, ma tant'è. Il contesto è troppo "perfetto" per non sparare nel ...

