Gioia Tauro, in casa 1,5 milioni di euro in contanti: denunciati anziani coniugi (Di martedì 12 ottobre 2021) Gioia Tauro, 12 ottobre 2021 - Moglie e marito, lei 66 anni e lui 70, entrambi incensurati ma con un milione e 500mila euro in contanti nascosti dietro un mobile. Sono stati i carabinieri di Gioia ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ottobre 2021 - Moglie e marito, lei 66 anni e lui 70, entrambi incensurati ma con un milione e 500milainnascosti dietro un mobile. Sono stati i carabinieri di...

Advertising

giusmo1 : A Gioia Tauro, non proprio un paese sperduto, chiudono il Pronto Soccorso per mancanza di medici. Domattina sit-in #sanita. #calabrianotizie - StraNotizie : Gioia Tauro, pensionati denunciati per riciclaggio. Nascondevano 1,5 milioni di euro in contanti… - AnsaCalabria : Trovati con 1,5 milioni euro in contanti,denunciati coniugi. Gioia Tauro, accusa è riciclaggio. Entrambi sono incen… - CN24_tv : Dietro al mobile un milione e mezzo di euro, nei guai due pensionati incensurati QUI ? - reggiotv : Nel corso di una perquisizione condotta in un appartamento, i militari della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioia Tauro Gioia Tauro, in casa 1,5 milioni di euro in contanti: denunciati anziani coniugi Gioia Tauro, 12 ottobre 2021 - Moglie e marito, lei 66 anni e lui 70, entrambi incensurati ma con un milione e 500mila euro in contanti nascosti dietro un mobile. Sono stati i carabinieri di Gioia ...

Avevano in casa 1.500.000 euro, due persone denunciate per riciclaggio di denaro Due persone sono state denunciate per riciclaggio di denaro. Nel corso di una perquisizione condotta in un appartamento, i militari della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, supportati da personale della S. I. O. di Vibo Valentia hanno rinvenuto 1.500.000 euro, deferendo in stato di libertà due pensionati. I militari dell'Arma, nel corso delle plurime ...

Porti:Gioia Tauro;Orsa,quasi 50% adesioni a sciopero Agenzia ANSA Gioia Tauro, in casa 1,5 milioni di euro in contanti: denunciati anziani coniugi Gioia Tauro, 12 ottobre 2021 - Moglie e marito, lei 66 anni e lui 70, entrambi incensurati ma con un milione e 500mila euro in contanti nascosti dietro un mobile. Sono stati i carabinieri di Gioia Tau ...

Vaccino. Puglia, superate le 5,9 mln di somministrazioni Sono complessivamente 5.909.505 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale a oggi ...

, 12 ottobre 2021 - Moglie e marito, lei 66 anni e lui 70, entrambi incensurati ma con un milione e 500mila euro in contanti nascosti dietro un mobile. Sono stati i carabinieri di...Due persone sono state denunciate per riciclaggio di denaro. Nel corso di una perquisizione condotta in un appartamento, i militari della Compagnia Carabinieri di, supportati da personale della S. I. O. di Vibo Valentia hanno rinvenuto 1.500.000 euro, deferendo in stato di libertà due pensionati. I militari dell'Arma, nel corso delle plurime ...Gioia Tauro, 12 ottobre 2021 - Moglie e marito, lei 66 anni e lui 70, entrambi incensurati ma con un milione e 500mila euro in contanti nascosti dietro un mobile. Sono stati i carabinieri di Gioia Tau ...Sono complessivamente 5.909.505 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale a oggi ...