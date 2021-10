Gina Carano ha iniziato le riprese di Terror on the Prairie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attrice Gina Carano sarà la protagonista del western Terror on the Prairie, il suo primo film dopo il licenziamento da parte della Disney. , il suo primo progetto dopo il licenziamento da parte della Disney e l'uscita di scena dal cast di The Mandalorian. Il film è un western e l'attrice sarà coinvolta anche come produttrice oltre a esserne la protagonista. Michael Polish sarà il regista del lungometraggio che racconterà la storia di una famiglia che decide di lottare contro una gang di fuorilegge che sta seminando Terrore nella loro nuova fattoria nell'area del Montana. Nel cast di Terror On The Prairie, oltre a Gina Carano, ci saranno anche Nick Searcy (Justified), Donald … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attricesarà la protagonista del westernon the, il suo primo film dopo il licenziamento da parte della Disney. , il suo primo progetto dopo il licenziamento da parte della Disney e l'uscita di scena dal cast di The Mandalorian. Il film è un western e l'attrice sarà coinvolta anche come produttrice oltre a esserne la protagonista. Michael Polish sarà il regista del lungometraggio che racconterà la storia di una famiglia che decide di lottare contro una gang di fuorilegge che sta seminandoe nella loro nuova fattoria nell'area del Montana. Nel cast diOn The, oltre a, ci saranno anche Nick Searcy (Justified), Donald …

Knockout - Resa dei conti Knockout - Resa dei conti (Haywire) - Un film di Steven Soderbergh. Un film dal ritmo blando sostenuto dall'eccezionale interpretazione di Gina Carano. Con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas, Channing Tatum. Thriller, USA, Irlanda, 2011. Durata 93 min. Consigli per la visione +16.

