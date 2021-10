Gianetti Ruote | per il Tribunale è legittimo il licenziamento di 152 dipendenti via mail | respinto il ricorso dei sindacati

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nessuna illegittimità e si può quindi procedere alcollettivo di 152delladi Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza. Lo ha deciso ildi Monza bocciando ilpresentato da Fiom Cgil Brianza, Fim Cisl Milano-Brianza e Uilm Milano Monza Brianza che avevano chiesto, il 29 luglio scorso, di verificare che la decisione dell’azienda fosse legittima. La Uilm, dal canto suo, ha già annunciatoin appello. I vertici dellaFad Wheels avevano annunciato i licenziamenti in seguito alla cessazione di attività e chiusura dello stabilimento con unainviata ainella quale si leggeva: “Con la presente le comunichiamo che, a seguito ...

MILANO - Il licenziamento dei 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, è legittimo. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Monza respingen ...