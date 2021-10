Giallo a Padova: uomo trovato morto incastrato in un tombino (Di martedì 12 ottobre 2021) Giallo a Padova: uomo trovato morto incastrato a testa in giù in un tombino indaga la polizia. La macabra scoperta la scorsa notte in una via di Padova. Vittima un 55enne originario di Sassari ma residente nella zona Giallo a Padova Il cadavere di un uomo è stato trovato con mezzo busto incastrato dentro a Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021)a testa in giù in unindaga la polizia. La macabra scoperta la scorsa notte in una via di. Vittima un 55enne originario di Sassari ma residente nella zonaIl cadavere di unè statocon mezzo bustodentro a

jacopogiliberto : la cronaca locale spesso porta notizie difficili. padova. uomo trovato morto con la testa dentro a un tombino.… - infoitinterno : Trovato morto con la testa dentro a un tombino: giallo a Padova - IvanaFavaro1 : ????? Trovato morto con la testa dentro a un tombino: giallo a Padova - Il Mattino di Padova Padova - a42nno : RT @mattinodipadova: Le indagini sono in corso, ma, a quanto pare, l’uomo si sarebbe infilato nel tombino per recuperare qualcosa che gli e… - mattinodipadova : Le indagini sono in corso, ma, a quanto pare, l’uomo si sarebbe infilato nel tombino per recuperare qualcosa che gl… -