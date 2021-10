Giallo a Padova: uomo trovato morto con la testa dentro a un tombino (Di martedì 12 ottobre 2021) Il corpo di un uomo di 55 anni, morto per soffocamento , è stato trovato la notte scorsa con mezzo busto dentro a un tombino e le gambe allungate sulla strada. Il fatto è accaduto alle ore 3.30 in via ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Il corpo di undi 55 anni,per soffocamento , è statola notte scorsa con mezzo bustoa une le gambe allungate sulla strada. Il fatto è accaduto alle ore 3.30 in via ...

IvanaFavaro1 : ????? Trovato morto con la testa dentro a un tombino: giallo a Padova - Il Mattino di Padova Padova - a42nno : RT @mattinodipadova: Le indagini sono in corso, ma, a quanto pare, l’uomo si sarebbe infilato nel tombino per recuperare qualcosa che gli e… - mattinodipadova : Le indagini sono in corso, ma, a quanto pare, l’uomo si sarebbe infilato nel tombino per recuperare qualcosa che gl… - BorgoSavonarola : #GialloMondadori Disponibile da edicola #BorgoSavonarola a #Padova #edicolaBS #Gialli #Giallo #GialliMondadori… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Padova Giallo a Padova: uomo trovato morto con la testa dentro a un tombino Il fatto è accaduto alle ore 3.30 in via Palestro, a Padova. A fare il ritrovamento è stata una guardia giurata, che ha chiamato subito la Polizia di Stato . L'uomo si chiamava Salvatore Masia, era ...

Il mistero dell'uomo senza vita trovato incastrato in un tombino Il 55enne sarebbe morto per soffocamento a causa della fanghiglia, forse aveva perso qualcosa. I due precedenti di Cormano e Abbiategrasso ...

