GF Vip: Soleil contro Aldo Montano (Di martedì 12 ottobre 2021) L'ingresso di Vera Miales nella casa del Grande Fratello Vip ha scatenato diverse critiche e polemiche. La fidanzata di Amedeo Goria è entrata per smentire la gravidanza e sul piede di guerra contro gli altri concorrenti. A Soleil, però, non è piaciuto l'atteggiamento di Aldo Montano. L'ingresso di Vera Miales nella casa del Grande Fratello Vip ha dato vita a diverse reazioni contrastanti. La fidanzata di Amedeo Goria ha smentito le voci di una possibile gravidanza, dopo le foto del pancino che erano state pubblicate sul web. Non solo, Vera Miales ha anche voluto rispondere a tutte le dichiarazioni fatte dai vipponi a proposito di questa dolce attesa. Di fronte alla notizia, che aveva così tanto sorpreso Amedeo Goria, qualcuno ha provato a fare delle ipotesi sulla gravidanza. In particolare Aldo ...

