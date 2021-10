GF VIP, Montano scherza con la Cipriani: imbarazzo in diretta (VIDEO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Aldo Montano prova a fare uno scherzo a Francesca Cipriani ma il risultato è tutt’altro soddisfacente. Ecco cosa è successo al GF Vip. Aldo Montano e Francesca Cipriani (Getty Images)Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del GF Vip. Tantissimi i temi che si sono toccati: dalle voci della presunta gravidanza messe a tacere dalla fidanzata di Amedeo Goria, alla questione tra Lulù e Manuel Bortuzzo, passando per le nomination alla salvezza di Miriana Trevisan. Ma, anche questa volta, la protagonista torna ad essere Francesca Cipriani. La showgirl, che non è nuova alle dinamiche della casa più spiata d’Italia visto che ci ha già partecipato nel lontano 2006, continua a far divertire il pubblico. La scorsa puntata, “la Cipri” (come viene chiamata e come si definisce lei stessa) è ... Leggi su chenews (Di martedì 12 ottobre 2021) Aldoprova a fare uno scherzo a Francescama il risultato è tutt’altro soddisfacente. Ecco cosa è successo al GF Vip. Aldoe Francesca(Getty Images)Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del GF Vip. Tantissimi i temi che si sono toccati: dalle voci della presunta gravidanza messe a tacere dalla fidanzata di Amedeo Goria, alla questione tra Lulù e Manuel Bortuzzo, passando per le nomination alla salvezza di Miriana Trevisan. Ma, anche questa volta, la protagonista torna ad essere Francesca. La showgirl, che non è nuova alle dinamiche della casa più spiata d’Italia visto che ci ha già partecipato nel lontano 2006, continua a far divertire il pubblico. La scorsa puntata, “la Cipri” (come viene chiamata e come si definisce lei stessa) è ...

