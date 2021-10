GF Vip | Katia Ricciarelli contro Miriana per la notte con Nicola | “Gatta morta | a casa ha un figlio”

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Gf Vip, Katia Ricciarelli contro tutti: «Non sopporto l’ipocrisia, ho la valigia pronta e me ne vado» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Gf Vip, Katia Ricciarelli contro tutti: «Non sopporto l’ipocrisia, ho la valigia pronta... -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

Al GFAlfonso Signorini è costretto a intervenire per tenere lontana Lulù Selassiè da Manuel Bortuzzo . Alla sorella Jessica e aRicciarelli aveva detto: 'Mi viene da piangere. Ho troppi ...... 3.181.000 spettatori pari al 20,7% Grande Fratello6, il cast completo Ainett Stephens Aldo ... Lulù e Clarissa Hailé Selassié Jo SquilloRicciarelli Manila Nazzaro Manuel Bortuzzo Miriana ...Se per Miriana Trevisan si è trattato solo ed esclusivamente di un semplice bacio a stampo scherzoso e non di un vero e proprio bacio, per la Ricciarelli la questione ha tutt’altro peso tanto da minac ...Video bacio Miriana Trevisan e Nicola Pisu/ Al GF Vip fanno il tifo per la coppia:“hanno limonato?” Miriana Trevisan si difende da Katia Ricciarelli: “per me quelli erano stati dei baci a stampo”. Il ...