Gf Vip 6, Manila Nazzaro e Guenda Goria contro Vera Miales, fidanzata di Amedeo: «Pancia finta» (Di martedì 12 ottobre 2021) La bomba è scoppiata: Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, è entrata nella casa per parlare col compagno della presunta gravidanza: immediata la reazione di Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, e di alcuni coinquilini del giornalista sportivo, tra cui Manila Nazzaro. Il Grande Fratello 6 continua a regalare al suo pubblico... Leggi su donnapop (Di martedì 12 ottobre 2021) La bomba è scoppiata:di, è entrata nella casa per parlare col compagno della presunta gravidanza: immediata la reazione di, figlia die Maria Teresa Ruta, e di alcuni coinquilini del giornalista sportivo, tra cui. Il Grande Fratello 6 continua a regalare al suo pubblico...

Advertising

infoitcultura : Una dolce sorpresa per Manila - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - GossipItalia3 : Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip per il messaggio di Lorenzo Amoruso: “Abbiamo tutto per essere felici”… - ilmessaggeroit : Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e il videomessaggio al Gf Vip: «Ci sono stato e ci sarò sempre» - zazoomblog : Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip per il messaggio di Lorenzo Amoruso: “Abbiamo tutto per essere felici” -… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro riceve una sorpresa da Lorenzo Amoruso (video) -