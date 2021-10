Gf Vip 6, gli ascolti della nona puntata (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ andata in onda ieri sera la nona puntata del Grande Fratello Vip 6. Ecco dal portale DavideMaggio.it tutti i dati auditel del reality di Alfonso Signorini. Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha appassionato 4.568.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ andata in onda ieri sera ladel Grande Fratello Vip 6. Ecco dal portale DavideMaggio.it tutti i dati auditel del reality di Alfonso Signorini. Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha appassionato 4.568.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, gli ascolti della nona puntata #AscoltiTv - OptiMagazine : #Lulù al Grande Fratello Vip 2021 cola a picco come gli ascolti tra l'addio di #Manuel e gli slip della #Cipriani.… - Bea91244242 : @mariogiordano5 Ascolta appello di Paolo Bellavite, e di tutti gli eminenti medici che vedono un pericolo nel vacci… - infoitcultura : Alfonso Signorini/ “La pagina più bella del GF Vip”, ma gli ascolti preoccupano - Censeei : Praticamente ste votazioni degli immuni sono una copertura per far andare avanti i Vip che vogliono gli autori fino… -