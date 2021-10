Gf Vip 6, Adriana Volpe confessa il suo punto di forza come opinionista (e su cosa deve ancora migliorare) (Di martedì 12 ottobre 2021) “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu”. Questa era la frase recitata da un aereo che negli scorsi giorni ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 6. Un messaggio indirizzato all’opinionista, dopo i battibecchi che l’hanno vista protagonista insieme alla compagna d’avventura Sonia Bruganelli. Quello striscione ieri sera è stato mostrato in diretta proprio da Alfonso Signorini che, rivolgendosi alla moglie di Paolo Bonolis, ha detto: Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone! A intervenire per punzecchiarla è stata proprio la Volpe, che ha suggerito: Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta! Signorini ha, quindi, pensato di punzecchiare questa volta proprio Adriana. La Bruganelli mi ha chiesto di ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu”. Questa era la frase recitata da un aereo che negli scorsi giorni ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 6. Un messaggio indirizzato all’, dopo i battibecchi che l’hanno vista protagonista insieme alla compagna d’avventura Sonia Bruganelli. Quello striscione ieri sera è stato mostrato in diretta proprio da Alfonso Signorini che, rivolgendosi alla moglie di Paolo Bonolis, ha detto: Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per! Per te Sonia, neanche un drone! A intervenire per punzecchiarla è stata proprio la, che ha suggerito: Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta! Signorini ha, quindi, pensato di punzecchiare questa volta proprio. La Bruganelli mi ha chiesto di ...

