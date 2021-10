Genoa | Caicedo e Destro di nuovo in gruppo Il report odierno

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ripresa degli allenamenti oggi per ilal Centro Sportivo Gianluca Signorini. Una seduta pomeridiana intensa – si legge nella nota ufficiale del club – iniziata con il riscaldamento tecnico, proseguita con esercitazioni possesso palla e partitelle a tema. Si sono allenati con ilanche il capitano Criscito, Biraschi,. Rientrato Sirigu, impegnato con l’Italia che ha conquistato il terzo posto in National League. Nelle prossime ore previsto il ritorno degli altri rossoblù impegnati con le rispettive nazionali. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro Anche Biraschi si è allenato con il gruppo - Fantacalcio : Il Genoa sorride: le ultime su Criscito, Destro e Caicedo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Caicedo

Biraschi si era infortunato contro il Verona mentresino ad ora i tifosi delnon lo hanno mai visto avendo giocato appena un tempo di un'amichevole il 4 settembre scorso a porte chiuse ...Biraschi si era infortunato contro il Verona mentresino ad ora i tifosi delnon lo hanno mai visto avendo giocato appena un tempo di un'amichevole il 4 settembre scorso a porte chiuse ...Genoa in campo questo pomeriggio per preparare al meglio la prossima sfida di campionato, che vedrà i liguri impegnati contro il Sassuolo. Buone notizie per Davide Ballardini: Criscito, Biraschi, Dest ...Si svuota l’infermeria nel Genoa: Biraschi, Criscito, Destro e Caicedo hanno lavorato con i compagni al pari di Sirigu rientrato dalla National League. Ballardini può così sorridere in vista del Sassu ...