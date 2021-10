Gazzetta: previste perdite da 50 milioni nell’ultimo bilancio del Napoli (Di martedì 12 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus, realizzato dallo specialista Marco Iaria, alle finanze del Napoli. Il bilancio 2020-21 del club azzurro non è stato ancora divulgato. Le stime inducono a prevedere una perdita di almeno 50 milioni, dopo che al 30 giugno 2020 era stato registrato un deficit di 19 milioni con patrimonio netto di 126 milioni, liquidità di 124 milioni e zero debiti bancari. L’aspetto su cui Iaria si sofferma maggiormente è che il Napoli sia riuscito ad autofinanziarsi, in particolare negli ultimi tre anni. Le spese fondamentali per l’allestimento dell’attuale rosa si sono concentrate nelle tre annate precedenti. Questo Napoli è sostanzialmente il frutto di circa 360 milioni di investimenti, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Ladello Sport ha dedicato un focus, realizzato dallo specialista Marco Iaria, alle finanze del. Il2020-21 del club azzurro non è stato ancora divulgato. Le stime inducono a prevedere una perdita di almeno 50, dopo che al 30 giugno 2020 era stato registrato un deficit di 19con patrimonio netto di 126, liquidità di 124e zero debiti bancari. L’aspetto su cui Iaria si sofferma maggiormente è che ilsia riuscito ad autofinanziarsi, in particolare negli ultimi tre anni. Le spese fondamentali per l’allestimento dell’attuale rosa si sono concentrate nelle tre annate precedenti. Questoè sostanzialmente il frutto di circa 360di investimenti, ...

Advertising

napolista : Il focus sulle finanze degli azzurri: la squadra è frutto di circa 360 milioni di investimenti coperti per il 70% d… - ApportunityIt : credito d'imposta 4.0: agevolazioni previste e come richiederlo - Gazzetta di Pistoia - FondazioneStudi : ? Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 132/2021. Tra le proroghe previste: - #IRAP - #assegno temporaneo -… - ProfidiAndrea : ?? Infortunio #Dragowski, Gazzetta: 'Tutte le partite che salterà' Lesione di secondo grado della giunzione miotend… -