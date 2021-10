Gazzetta | Insigne ha detto no ai 4 | 6 milioni per 5 anni offerti dal Napoli Vuole 7 milioni di bonus

(Di martedì 12 ottobre 2021) La, con Mimmo Malfitano, scrive che è andato male l’incontro di due settimane fa tra l’agente di– Pisacane – e Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis ha proposto un contratto quinquennale alle stesse cifre attuali, cioè 4,6di euro a stagione. Uno sforzo non previsto dopo che negli ultimi mesi la sua offerta si era attestata su 3,5più eventuali. Il procuratore divorrebbe che la società gli riconoscesse anche unper il cartellino, si parla di una richiesta di 7di euro. È dinanzi a queste pretese che la discussione si è bloccata. De Laurentiis accetterà di riprenderla soltanto alle proprie condizioni, convinto di aver fatto un’offerta ...

La Gazzetta dello Sport

