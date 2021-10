Gabriele Muccino | Roberto Saviano | Hillary Clinton | i libri in uscita il 12 ottobre

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il 12è un giorno fortunato per l’editoria italiana, poiché sugli scaffali – e persino in edicola – arrivano deimolto attesi. Ad esempio,si sta preparando a debuttare con la sua prima serie televisiva, A casa tutti bene, in arrivo su Sky e presentata in anteprima assoluta alla Festa del cinema di Roma. Ma, nel mentre, porta in libreria il suo nuovo libro, intitolato La vita addosso. Io, il cinema e tutto il resto. Pubblicato con la casa editrice Utet, il libro non è altro che un’autobiografia che mette nero su bianco la vita e la carriera dell’acclamato regista. La sua storia è riportata dal giornalistaNiola ed è condita da aneddoti che ricordano i momenti con star del cinema come Tom Cruise, Al Pacino, Sean Connery. Si parte dagli esordi meno noti in Rai per ...