Gabriele Muccino | «Attraverso i film che ho fatto ho sentito di esistere | e ho fatto quei film per esistere»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Gabriele Muccino un mese fa l’ha chiesto a Instagram. «Quale volete sia il titolo della mia autobiografia di prossima uscita?», ha scritto, elencando le alternative: La vita addosso; Roma Hollywood Roma; Io e il cinema, spudoratamente; Spudoratamente (io, il cinema e il resto). Tutti azzeccatissimi per il regista romano che in 24 anni di carriera – in ordine sparso e incompleto – ha portato Will Smith sul red carpet degli Oscar (con La ricerca della felicità); ha sbancato al botteghino in un periodo impensabile per il cinema italiano (con L’Ultimo bacio), vincendo 5 David e cristallizzando meglio di qualsiasi altro una generazione; ha raccontato veline e meccanismi di potere prima che ne parlassimo tutti (in Ricordati di me); ha diretto Russell Crowe ed Emma Marrone; è riuscito a riunire 19 tra i più richiesti attori italiani in un solo film (A casa tutti bene), che presto sarà anche un serie televisiva, la sua prima. Non sappiamo se, alla fine, abbia contato i voti nei commenti o se abbia preferito dare più peso a uno in particolare, ma la prima autobiografia di Muccino, in libreria dal 12 ottobre per Utet (con il contributo di Gabriele Niola), è La vita addosso ed è (davvero) schietta. E spudorata. Non si fa sconti come uomo, come regista, come padre. Del resto, Muccino è capace con un solo tweet di «distruggere» il meccanismo dei David di Donatello o di restare in silenzio per mesi. «Sono emozionato per l’arrivo di questo libro», racconta, «Nei miei film, certo, ho spesso nascosto mie emozioni o stati d’animo, ma bisognava andarli a cercare all’interno di situazioni fittizie, ti restava il dubbio. Qui no. Ho vissuto tante vite, e ora le espongo tutte. Gli aspetti personali ed emozionali, il cinema, il mio sguardo sulle cose. So di essere uno che non si sa nascondere, so di essere particolarmente incline alla trasparenza». Pregio o difetto? «Una virtù», continua, «ma anche un grosso elemento di vulnerabilità, quell’ingenua capacità di dire sempre un po’ troppo». La prima vita di Gabriele Muccino è quella di un ragazzino che da Roma prendeva la corriera per andare in campagna, per curare i suoi piccioni. Nella casa di Monterosi ne aveva 60, e se ne occupava con dedizione: «L’amore per i piccioni resta (ride, ndr). Vicino dove abito adesso c’è un bell’allevamento, dovrei andare a vederli, a vedere quante specie ci sono. Perché i piccioni non sono tutti uguali, è un concetto difficile da comprendere se non hai trascorso anni a contemplarli. Ho anche provato a covare le uova, ma all’epoca non potevo disporre di un’incubatrice. Resta il rimpianto di non avere potuto far nascere un piccioncino», conclude. E a te, fino alla fine della telefonata, resta sempre il dubbio: fino a che punto farà sul serio?