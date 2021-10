G20 Afghanistan: “Emergenza umanitaria gravissima. Mandato all’ONU per agire” (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – “C’è la consapevolezza che l’Emergenza umanitaria è gravissima”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 dedicato all’Afghanistan, definendo il vertice “soddisfacente e fruttuoso”. “C’è gran disponibilità ad agire, c’è stata sostanzialmente una convergenza di vedute sulla necessità di affrontare l’Emergenza umanitaria”, ha aggiunto. “C’è stato un accordo, una grande disponibilità ad agire e una convergenza di vedute” sulla necessità di “affrontare l’Emergenza umanitaria” in modo unificato attraverso “un Mandato alle Nazioni Unite, di tipo generale, per il coordinamento della risposta e per agire anche direttamente”. “E’ stato toccato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – “C’è la consapevolezza che l’”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 dedicato all’, definendo il vertice “soddisfacente e fruttuoso”. “C’è gran disponibilità ad, c’è stata sostanzialmente una convergenza di vedute sulla necessità di affrontare l’”, ha aggiunto. “C’è stato un accordo, una grande disponibilità ade una convergenza di vedute” sulla necessità di “affrontare l’” in modo unificato attraverso “unalle Nazioni Unite, di tipo generale, per il coordinamento della risposta e peranche direttamente”. “E’ stato toccato ...

