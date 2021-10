G20 Afghanistan | Draghi | “Mandato all’Onu per l’emergenza umanitaria Talebani? Presto per riconoscerli” Da Ue 1 miliardo di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) “C’è stato un accordo, una grande disponibilità ad agire e una convergenza di vedute” sulla necessità di “affrontare” in modo unificato attraverso “unalle Nazioni Unite, di tipo generale, per il coordinamento della risposta e per agire anche direttamente”. In un vertice fortemente voluto dal governo italiano, ma caratterizzato dall’assenza sia del presidente che del ministro degli Esteri russi, Vladimir Putin e Sergej Lavrov, e del capo dello stato cinese Xi Jinping, il presidente del Consiglio, Mario, ha dichiarato in conferenza stampa che si è trattato di un G20 fruttuoso, “un successo”. Spiegando anche che l’assenza delle due potenze al tavolo dei venti ‘grandi’ non è dovuto a motivi politici particolari. Il premier ha ribadito la necessità di garantire la sopravvivenza del ...