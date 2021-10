(Di martedì 12 ottobre 2021) Momenti di tensione nel corso della puntata di Quelli che il Lunedì, programma in onda su Rai Due e condotto da Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri insieme a Mia Ceran e Federico Russo. Protagonisti ...

Furia Ferrero contro Panatta: 'Critichi Roma? Ma vaff...': Il presidente della Sampdoria si scaglia contro l'ex tennista

Corriere dello Sport

si è quindi alzato, ha lasciato la propria postazione ed ha abbandonato la trasmissione, non prima di concludere con un sonoro " Vaff... " nei confronti di Panatta.Ladi Massimocontro Adriano Panatta : è successo nel corso della trasmissione Quelli che il Lunedì, in onda su Rai Due e condotto da Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Mia Ceran e Federico ..."Perché parli male dei romani? Di dove sei tu, di Fossombrone?", la sfuriata del presidente della Sampdoria contro l'ex tennista ...Il presidente della Sampdoria si scaglia contro l'ex tennista in diretta tv: "Perché parli male dei romani? Di dove sei tu, di Fossombrone?" ...