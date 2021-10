Funzione Community scoperta su WhatsApp: cosa potrà essere? (Di martedì 12 ottobre 2021) WhatsApp potrebbe avere in serbo altre sorprese, almeno stando a quanto emerge dalla versione beta per Android (release 2.21.21.6), in cui si leggono diversi riferimenti alla nuova Funzione ‘Community‘. Il team di XDA Developers l’ha scoperto da poco, anche se è presto pensare che l’app di messaggistica istantanea possa trasformarsi in un social network (l’idea potrebbe anche piacere, ma siamo proprio curiosi servirebbe un ennesimo social piuttosto che un’app di messaggistica istantanea che funziona comunque bene ed è la più popolare al mondo?). Le Community saranno direttamente collegate ai gruppi: potrebbe trattarsi di una maxi-categoria, una sorta di directory, in cui confluiranno più gruppi, oppure anche più semplicemente il nuovo nome scelto per identificare i gruppi (anche se speriamo in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)potrebbe avere in serbo altre sorprese, almeno stando a quanto emerge dalla versione beta per Android (release 2.21.21.6), in cui si leggono diversi riferimenti alla nuova‘. Il team di XDA Developers l’ha scoperto da poco, anche se è presto pensare che l’app di messaggistica istantanea possa trasformarsi in un social network (l’idea potrebbe anche piacere, ma siamo proprio curiosi servirebbe un ennesimo social piuttosto che un’app di messaggistica istantanea che funziona comunque bene ed è la più popolare al mondo?). Lesaranno direttamente collegate ai gruppi: potrebbe trattarsi di una maxi-categoria, una sorta di directory, in cui confluiranno più gruppi, oppure anche più semplicemente il nuovo nome scelto per identificare i gruppi (anche se speriamo in ...

