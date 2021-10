Fumetti sempre più Lgbt: Superman diventa bisessuale. E la Marvel rilancia con il supereroe gay (Di martedì 12 ottobre 2021) Superman sventolerà la bandiera dell’orgoglio gay il 9 novembre, quando verrà rivelato che il supereroe è bisessuale nel prossimo numero della DC Comics Superman: Son of Kal-El. Lo riporta il sito Deadline. L’attuale Superman è Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nei pannelli pubblicati dal fumetto, i lettori possono conoscere il nuovo interesse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente. Il fumetto mostrerà la fiorente amicizia di Jon e Jay che diventa romantica dopo che il giornalista si prende cura dell’Uomo d’Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. LEGGI ANCHE Loki, il nemico di Thor, sarà gender fluid: il "politicamente corretto" colpisce ancora (video) Cenerentola stravolta: un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021)sventolerà la bandiera dell’orgoglio gay il 9 novembre, quando verrà rivelato che ilnel prossimo numero della DC Comics: Son of Kal-El. Lo riporta il sito Deadline. L’attualeè Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nei pannelli pubblicati dal fumetto, i lettori possono conoscere il nuovo interesse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente. Il fumetto mostrerà la fiorente amicizia di Jon e Jay cheromantica dopo che il giornalista si prende cura dell’Uomo d’Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. LEGGI ANCHE Loki, il nemico di Thor, sarà gender fluid: il "politicamente corretto" colpisce ancora (video) Cenerentola stravolta: un ...

