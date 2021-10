FS Italiane, Marco Mancini nuovo capo dell’ufficio stampa (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Marco Mancini è il nuovo capo ufficio stampa del Gruppo FS Italiane. A lui è stata infatti affidata la struttura Media Relations della Direzione Communication guidata dal Chief Communication Officer Luca Torchia. Mancini è un giornalista pubblicista ed opera da venti anni nella comunicazione di FS, dove ha maturato una grande esperienza nelle relazioni pubbliche, in particolare con il mondo associazionistico. Di recente, il manager ha ricoperto il ruolo di responsabile relazioni con i media per RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Nel nuovo incarico manterrà anche la direzione delle due testate giornalistiche del Gruppo FS, La Freccia e FS News. Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) –è ilufficiodel Gruppo FS. A lui è stata infatti affidata la struttura Media Relations della Direzione Communication guidata dal Chief Communication Officer Luca Torchia.è un giornalista pubblicista ed opera da venti anni nella comunicazione di FS, dove ha maturato una grande esperienza nelle relazioni pubbliche, in particolare con il mondo associazionistico. Di recente, il manager ha ricoperto il ruolo di responsabile relazioni con i media per RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Nelincarico manterrà anche la direzione delle due testate giornalistiche del Gruppo FS, La Freccia e FS News.

