Fratelli d'Italia voterà la mozione per sciogliere (anche) Forza Nuova (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "C'è una mozione, noi siamo favorevoli, ma penso che la magistraura abbia tutti gli strumenti per stabilire se una formazione dovrebbe essere sciolta o no. Forse dovrebbe intervenire la magistratura. Noi non abbiamo intenzione di difendere Forza Nuova, ma dobbiamo porci il problema se debba essere il Parlamento a decidere se una Forza politica vada sciolta. Non è compito del Parlamento ma della magistratura". Lo ha detto Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, a Radio 24. Il deputato ha anche ribadito che il suo partito "è favorevole" alla mozione per lo scioglimento. "Abbiamo già detto che la voteremo". A stretto giro arriva la precisazione: Fratelli d'Italia è pronta a mettere in campo assieme al centrodestra una ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "C'è una, noi siamo favorevoli, ma penso che la magistraura abbia tutti gli strumenti per stabilire se una formazione dovrebbe essere sciolta o no. Forse dovrebbe intervenire la magistratura. Noi non abbiamo intenzione di difendereNuova, ma dobbiamo porci il problema se debba essere il Parlamento a decidere se unapolitica vada sciolta. Non è compito del Parlamento ma della magistratura". Lo ha detto Fabio Rampelli, deputato did', a Radio 24. Il deputato haribadito che il suo partito "è favorevole" allaper lo scioglimento. "Abbiamo già detto che la voteremo". A stretto giro arriva la precisazione:d'è pronta a mettere in campo assieme al centrodestra una ...

