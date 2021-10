Fratelli d’Italia: mozione del centrodestra per sciogliere Forza Nuova e altre formazioni eversive (Di martedì 12 ottobre 2021) Fratelli d’Italia è pronta a mettere in campo assieme al centrodestra una mozione per lo scioglimento di tutte le formazioni eversive, non solo Forza Nuova. A spiegarlo all’AGI è Fabio Rampelli,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 ottobre 2021)è pronta a mettere in campo assieme alunaper lo scioglimento di tutte le, non solo. A spiegarlo all’AGI è Fabio Rampelli,...

ferrazza : Chissà qual è la matrice dell’affitto. (La sede di Forza Nuova è in un immobile di Fratelli d’Italia). - borghi_claudio : Non avevo visto il delirio di @peppeprovenzano che dice che Fratelli d'Italia è fuori dall'arco repubblicano e demo… - NicolaPorro : L'attacco di #Provenzano a Fratelli d'Italia, la risposta di @VittorioSgarbi ?? - CiccioAmar82 : RT @Michele_Arnese: 'Noi siamo favorevoli' alla mozione per lo scioglimento di Forza Nuova: 'Abbiamo già detto che la voteremo'. Lo ha dett… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Dopo l'inchiesta #LobbyNera di #Fanpage e l'assalto alla sede della #CGIL, la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Gior… -

