Francia-Spagna, l'Uefa difende Taylor e si complimenta per la decisione su Mbappé (Di martedì 12 ottobre 2021) La Francia ha sconfitto la Spagna per 2-1 e conquistato la Nations League 2021, sebbene non senza polemiche. Il gol vittoria, in particolare, secondo gli iberici, è stato viziato da un evidente fuorigioco dell'autore della rete, Kylian Mbappé. Secondo l'interpretazione dell'arbitro Anthony Taylor, però, l'esterno d'attacco transalpino non si trovava in posizione di fuorigioco, applicando alla regola il regolamento ufficiale; nessun dubbio per il direttore di gara e per gli assistenti Var: gol convalidato e zero ripensamenti. Tutto il mondo del calcio ha discusso animatamente per comprendere se le norme relative al fuorigioco vadano o meno cambiate, dopo l'episodio incriminato. Nel frattempo, però, l'Uefa ha difeso l'arbitro del match, complimentandosi per la corretta ...

