Francia | Macron annuncia il suo piano Francia 2030

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente francese Emmanuelhato martedì dall'Eliseo un investimento di 30 - 50 miliardi di euro nell'ambito del suodi investimenti "France", un ambizioso programma per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia Macron

Emmanuelritiene, inoltre, che ci siano settori in cui laè rimasta indietro, il che costituisce "una minaccia", ma "non possiamo abbandonarli" Mentre il futuro del nucleare diventa ...Un piano da 30 miliardi di euro affinché la"torni ad essere una grande nazione dell'innovazione" industriale: è l'annuncio fatto oggi dal presidente, Emmanuel, che a sei mesi dalle elezioni presidenziali ha presentato per circa ...La Francia mira a diventare un leader nell'idrogeno verde entro il 2030 e a costruire nuovi reattori nucleari più piccoli. A rivelarlo il presidente francese, Emmanuel Macron, annunciando un piano di ...Olivetta San Michele. «Siamo pronti a bloccare la statale 20». E’ una lettera colma di disperazione, quella inviata alle istituzioni dal comitato spontaneo dei residenti dei Comuni della Val Roja, che ...