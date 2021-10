Francia: capo gruppo ultradestra condannato per terrorismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il tribunale di Parigi ha condannato oggi Logan Nisin, giovane fondatore del gruppo di estrema destra francese Oas, a nove anni di carcere senza condizionale, nell'ambito del primo processo legato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Il tribunale di Parigi haoggi Logan Nisin, giovane fondatore deldi estrema destra francese Oas, a nove anni di carcere senza condizionale, nell'ambito del primo processo legato a ...

Agenzia_Ansa : Migliaia di pedofili hanno operato all'interno della Chiesa cattolica francese dal 1950. Lo ha detto il capo di una… - QdSit : Il tribunale di Parigi ha condannato oggi Logan Nisin, giovane fondatore del gruppo di estrema destra francese Oas,… - Massimi47715989 : Francia: capo gruppo ultradestra condannato per terrorismo - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Francia: capo gruppo ultradestra condannato per terrorismo: (ANSA) - PARIGI, 12 OTT - Il tribunale… - iconanews : Francia: capo gruppo ultradestra condannato per terrorismo -

Borse inquiete ma Piazza Affari avvista quota 26 mila

Francia: capo gruppo ultradestra condannato per terrorismo - Europa ANSA Nuova Europa

... a nove anni di carcere senza condizionale, nell'ambito del primo processo legato a progetti di attentati terroristici di ultradestra celebrato in Francia dal 2017. Il tribunale ha condannato anche ...