Francantonio Genovese, Cassazione conferma la condanna per l’ex deputato Pd e Fi. Disposto nuovo processo per l’accusa di riciclaggio (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna in carcere Francantonio Genovese, l’ex deputato del Pd, ras di consensi nel Messinese, dove è stato anche sindaco del capoluogo, al centro di uno scandalo sull’utilizzo delle risorse per la formazione professionale in Sicilia. La Cassazione ha infatti confermato il giudizio in Appello a 6 anni e 8 mesi. Diventa definitiva dunque la condanna per tentata estorsione ai danni dell’allora dirigente regionale alla Formazione Ludovico Albert, per due episodi di reati tributari, mentre per il reato di riciclaggio, che era stato escluso dalla Corte d’Appello di Messina la Cassazione ha Disposto un nuovo processo a Reggio Calabria. Finisce così una lunga battaglia giudiziaria iniziata nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna in carceredel Pd, ras di consensi nel Messinese, dove è stato anche sindaco del capoluogo, al centro di uno scandalo sull’utilizzo delle risorse per la formazione professionale in Sicilia. Laha infattito il giudizio in Appello a 6 anni e 8 mesi. Diventa definitiva dunque laper tentata estorsione ai danni dell’allora dirigente regionale alla Formazione Ludovico Albert, per due episodi di reati tributari, mentre per il reato di, che era stato escluso dalla Corte d’Appello di Messina lahauna Reggio Calabria. Finisce così una lunga battaglia giudiziaria iniziata nel ...

Advertising

LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Francantonio Genovese, Cassazione conferma la condanna per l’ex deputato Pd e Fi. Disposto nuovo processo per l’accusa… - francotaratufo2 : Francantonio #Genovese, Cassazione conferma la condanna per l’ex deputato #Pd e #Fi. Disposto nuovo processo per l’… - snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Francantonio Genovese, Cassazione conferma la condanna per l’ex deputato Pd e Fi. Disposto nuovo processo per l’accusa… - fattoquotidiano : Francantonio Genovese, Cassazione conferma la condanna per l’ex deputato Pd e Fi. Disposto nuovo processo per l’acc… - QdSit : Confermata la condanna a 6 anni e 8 mesi dell’ex deputato del Pd (adesso FI) Francantonio Genovese su illeciti nell… -