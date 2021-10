Forza Nuova verrà sciolta? La posizione a sorpresa (?) di Fratelli d’Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) Nonostante le critiche dei giorni scorsi, anche la Meloni e Fratelli d’Italia voteranno a favore dello scioglimento di Forza Nuova. Una notizia che in un Paese democratico dovrebbe essere scontata, ma che visti i tempi non lo è. Il centrodestra, dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma da parte di alcuni facinorosi, sta lavorando L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 12 ottobre 2021) Nonostante le critiche dei giorni scorsi, anche la Meloni evoteranno a favore dello scioglimento di. Una notizia che in un Paese democratico dovrebbe essere scontata, ma che visti i tempi non lo è. Il centrodestra, dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma da parte di alcuni facinorosi, sta lavorando L'articolo NewNotizie.it.

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - Francocimmino3 : @LegaSalvini vado a votare a Roma..... voto Totti.... Mourinho..... Friedkin..... alla faccia di cazzo che hai.....… - gian_d_gian : Comunque la chimica ci insegna che per sciogliere la base di forza nuova ci vuole l'acido -