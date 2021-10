Forza Nuova, storia del partito di estrema destra che guida la battaglia no Green pass (Di martedì 12 ottobre 2021) Sciolgiere Forza Nuova . Una richiesta che arriva da più parti e che il Governo sta valutando . Intanto, la Polizia postale ha oscurato il sito del partito - movimento di estrema destra. La nascita ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 ottobre 2021) Sciolgiere. Una richiesta che arriva da più parti e che il Governo sta valutando . Intanto, la Polizia postale ha oscurato il sito del- movimento di. La nascita ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - infoitinterno : Il governo valuta lo scioglimento di Forza Nuova. Sequestrato il sito - PieroVendramel : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Forza Nuova e il “rischio fascismo” alibi perfetti per non toccare il decreto greenpass. Come se… -