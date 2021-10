Forza Nuova, sequestrato il sito web: 4 militanti indagati (Di martedì 12 ottobre 2021) L'accusa è quella di istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di mezzi informatici o telematici. Mozione unitaria del centrodestra per lo scioglimento di formazioni eversive. Lamorgese riferirà alla Camera il 19 ottobre. Protesta Fdi Leggi su rainews (Di martedì 12 ottobre 2021) L'accusa è quella di istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di mezzi informatici o telematici. Mozione unitaria del centrodestra per lo scioglimento di formazioni eversive. Lamorgese riferirà alla Camera il 19 ottobre. Protesta Fdi

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - MarcoMinistru : @BelluNicola @marcocarezzano Sono degli squadristi tali e uguali a quelli di forza Nuova. - MarioParuta : RT @RobertoMerlino1: Quand’é prevista la prossima transumanza di Forza Nuova ? -