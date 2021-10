Forza nuova | Renzi | ‘certo Meloni non sia neo fascista ma servono parole chiare’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Quello che non è chiaro di Fdi è come possibile che, nel 2021, ci sia ancora una mancanza di chiarezza netta nel rapporto tra un pezzo di destra estremista e un pezzo della destra parlamentare. Io sono assolutamente certo che lanon sia neo, ma proprio per questo non capisco perché non riesca a dire a, ad esempio, che non è vero che il 25 aprile è una data divisiva.chiare, ecco”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, nel podcast Metropolis su Repubblica.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.